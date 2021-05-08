Kahramanmaraş'ta iş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 16:55 09.05.2021, 10:08
Kahramanmaraş'ta iş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kaporta dükkanına yılan girdiğini fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yakalama tasmasıyla yılanı yakalayıp bir torbanın içine koydu.

Daha sonra iş yerinden ayrılan ekipler, yılanı torbadan çıkarıp doğal ortamına bıraktı.

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