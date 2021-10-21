Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 21:35
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edebiyat Yolu'nda bulunan bir noktada enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yanlarındaki 250 metre kabloyla yakalanan şüpheli M.Ö. (39) ile B.K. (41), gözaltına alındı.

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