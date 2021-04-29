Kahramanmaraş'ta kalabalık çoktu ama alışveriş yoktu

En çok bu dönemde iş yapan esnaf tam kapanma nedeniyle beklediği işi yapamadı.

Tarihi kapalı çarşıda mağaza sektörüyle uğraşan esnafların dükkanları ise bomboş kaldı.

Bayrama günler kala tıklım tıklım dolan iş yerleri bu sefer pandemi gölgesinde sessizliğe büründü.

Kahramanmaraş’ın trabzon caddesinde oluşan yoğunluk ise korkuttu.

İnsan selinin yaşandığı kentte koronavirüs hiçe sayıldı.