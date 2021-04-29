Kahramanmaraş'ta kalabalık çoktu ama alışveriş yoktu
Kahramanmaraş’ın cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu ama alışveriş yapan olmadı.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 17:54 29.04.2021, 20:52
En çok bu dönemde iş yapan esnaf tam kapanma nedeniyle beklediği işi yapamadı.
Tarihi kapalı çarşıda mağaza sektörüyle uğraşan esnafların dükkanları ise bomboş kaldı.
Bayrama günler kala tıklım tıklım dolan iş yerleri bu sefer pandemi gölgesinde sessizliğe büründü.
Kahramanmaraş’ın trabzon caddesinde oluşan yoğunluk ise korkuttu.
İnsan selinin yaşandığı kentte koronavirüs hiçe sayıldı.
24°
hafif yağmur
Namaz Vakti 29 Nisan 2021
|İmsak
|04:02
|Güneş
|05:32
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|36
|78
|2. Galatasaray
|36
|72
|3. Fenerbahçe
|35
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|36
|56
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kayserispor
|36
|38
|17. Kasımpaşa
|36
|37
|18. Başakşehir
|35
|37
|19. Erzurumspor
|36
|37
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|36
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Athletic Bilbao
|33
|42
|10. Celta de Vigo
|33
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Real Valladolid
|33
|30
|18. Elche
|33
|30
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
Günlük GazetelerTümü