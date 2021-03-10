Kahramanmaraş'ta kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2021, 20:32
Şazibey Mahallesi'nde dün çıkan kavgada kardeşi Mehmet Adnan Etli'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, zanlı Y.A. ile Mehmet Adnan Etli'nin kardeş olduğu, Y. A'nın soyadını değiştirdiği ve kardeşiyle miras yüzünden husumetli oldukları öğrenildi.
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