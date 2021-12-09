Kahramanmaraş'ta karlar üzerinde drift yapan sürücüye ceza yağdı!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma trafik timleri, karla örtülü yol üzerinde drift yapan sürücülere göz açtırmadı. 1 araç sürücüsüne toplam 6 bin 700 TL ceza kesildi.





Yedikuyular kayak merkezi bölgesinde kış sezonunun açılmasıyla birlikte trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşın canını hiçe sayan driftçilere jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 maddesi kapsamında drift yapan 1 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 700 TL cezai işlem yapılırken, araca ve araç sürücüsünün belgelerine 2 ay el konularak işlem yapıldı.

MUHABİR: GÖKHAN ÇALI