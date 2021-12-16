Kahramanmaraş'ta “Kelamda ve Kalemde Yunus Olmak” projesinin son etkinliği yapıldı

Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi ile Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulan “Kelamda ve Kalemde Yunus Olmak” projesi kapsamında yıl boyu yapılan etkinliklerin sonuncusu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görev yapan Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleri ile okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen seminer oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirterek, “Cumhurbaşkanlığımız da 2021 yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak kutlanmasına karar vermiştir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibimiz de bu kapsamda geliştirdiği proje ile Yunus Emre’nin ve eserlerinin ilimizdeki okullarımızda tanıtılmasını sağlamaya çalıştı.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, son olarak şunları kaydetti: “Yunus Emre, inanç altyapımızı, inanç dünyamızı güzel Türkçesi ile şiirlerine yansıtmıştır. Yunus Emre, kültür mirasımızın en değerli insanlarından birisidir. Yunus Emre’yi anlatabilmek çok önemli bir gayret gerektirdi. Bundan dolayı bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı emek veren herkese ve tüm katılımcılara arkadaşlar teşekkür ederiz.”

Sonrasında KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Poyraz, seminer sunumuna başladı. Sunumun ardından İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz tarafından günün anısına hediye takdim edildi.