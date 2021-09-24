Kahramanmaraş'ta kışlık kıyafetler vitrinleri süslemeye başladı
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş’taki hazır giyim sektörü de hareketlenmeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 16:50 24.09.2021, 17:05
Vitrinlerdeki yazlık kıyafetlerin yerini kışlıkların almaya başladığı mağazalarda sezona özel indirimlerde vatandaşları bekliyor.
Müşterilerin ilgisini çekebilmek için vitrinlerini kışa özel rengarenk kıyafetlerle donatmaya başlayan hazır giyimciler, paltodan pardesüye, monttan hırkaya varıncaya kadar kışı sıcacık geçirmeye yarayacak kıyafetleri göz önüne çıkarmaya başladı.
Mağaza Satış Sorumlusu Atilla Turan Kaya kışlıkların mağazalarda yer almaya başladığını söyleyerek kışlık alışverişinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verdi.
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