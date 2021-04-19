Kahramanmaraş'ta koronavirüs aşılaması iftardan sonra da devam ediyor
Koronavirüsten korunmada aşı en etkili yöntemlerden biri. Sağlık Bakanlığı sırası gelenlerin aşılanabilmesi için her türlü imkanı sağlıyor. Kahramanmaraş’ta, Ramazan boyunca gün içinde aşı olmak istemeyenler, iftardan sonra saat 24.00'e kadar aşı yaptırabilecek.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 14:19 19.04.2021, 17:41
Koronavirüs vakalarında son günlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Salgından korunmada aşı en önemli yöntemlerden biri. Ancak sırası geldiği halde hala aşı olmayanlar var.
Kahramanmaraş’ta Ramazan ayında gün içinde aşı olmaktan çekinenler için iftar sonrasında aşı yaptırılması mümkün.
Hastanelerde saat 23.59'a kadar aşı randevusu alınabiliyor. Bu anlamda sırası gelenler aşısını oluyor.
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