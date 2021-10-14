Kahramanmaraş'ta mavi kategoride aranan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı!
Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan 'Terör Arananlar Listesinde Mavi Kategoride ve İnterpol Kırmızı Bültenle' aranan kadın, sorgulamasın ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 15:59 14.10.2021, 16:03
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isterken yakalanan DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmaktan ‘Mavi Kategoride ve İnterpol Kırmızı Bültenle’ aranan ve hakkında canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı istihbarat bilgisi bulunan J.M. yakalandı. Yakalanan J.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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