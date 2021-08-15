Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 13 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Hanifi Aytekin (26) yönetimindeki 79 DD 680 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Akçalar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada, Y.A, (45) P.Y, (55) S.D, (48) M.E.D, (9) M.G, (40) S.B, (40) M.S, (51) G.Ş, (25) F.T, (30) K.G, (71) H.A. (26) H.A, (43) ve Ş.T. (26) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü kadrosunda görevli bir doktor ile Kahramanmaraş İl Salık Müdürlüğünde görevli bir paramedik yaptı.
Daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.
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