Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı!
Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen evli çift tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 10:56 16.07.2021, 17:35
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki A.E'ye (46) ait motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin evli çift M.İ. (38) ile Ö.İ. (20) olduğunu belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.İ. ile Ö.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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