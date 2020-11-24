Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü'nde yemin töreni!
2020-2021 eğitim öğretim yılında göreve yeni başlayan aday öğretmenler, Öğretmenler Gününde adaylık sürecini tamamlayarak yemin töreninde yemin ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 12:46 24.11.2020, 20:40
İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle aday öğretmenler, yemin metnini okudu. Ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Akküncü öğretmenlere karanfil hediye etti.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Akküncü burada yaptığı açıklamada görevlerine yeni başlayan öğretmenler için hayırlı olsun temennisinde bulundu.
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