Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü'nde yemin töreni!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle aday öğretmenler, yemin metnini okudu. Ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Akküncü öğretmenlere karanfil hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Akküncü burada yaptığı açıklamada görevlerine yeni başlayan öğretmenler için hayırlı olsun temennisinde bulundu.