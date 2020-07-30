Kahramanmaraş'ta ölümlü kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı!

Elbistan’da Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesi üzerinde iki grup arasında sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı ve Mehmet Kaçmaz (60) adlı kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili her iki taraftan 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç. ile H.C.Ç. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen N.Ç., H.Ç., İ.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. E.Ç. ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Mehmet Kaçmaz’ın tam ölüm sebebi ise Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan verilecek raporla ortaya çıkacak.