Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 14:32
Ahmet Ceren yönetimindeki 24 DZ 772 plakalı motosiklet ile Mahmut Kılınç idaresindeki 34 TL 3771 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Mehter Sokak'ta çarpıştı.
Savurulan motosiklet sürücüsü Ceren, otomobilin altında kalarak sıkıştı.
Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ceren, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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