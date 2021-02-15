Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı!
Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2021, 09:58 15.02.2021, 19:25
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki 46 AAS 142 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından seyir haline geçen otomobil, sokaktaki bir binaya çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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