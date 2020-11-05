Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi!

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ 05.11.2020, 11:08 05.11.2020, 11:29
Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi!
Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi!
Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi!

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve caddelerde bulunan iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

#Kahramanmaraş #Sağanak Yağış
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