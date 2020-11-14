Kahramanmaraş'ta Şahinkaya ayvasında hasat başladı! Yurt içi ve yurt dışında talep görüyor

Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya mahallesi'nde yetiştirilen ayvalar, iriliği, rengi ve sululuğuyla dikkati çekiyor.

Kentte "sarı altın" olarak adlandırılan Şahinkaya ayvasının yüzde 70'i tüccarlar tarafından başta Rusya, Suudi Arabistan ve ırak olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya iç pazarın yanı sıra yurt dışında 10 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Ayva üreticisi Taylan Kurtoğlu ise bu seneki verimden memnun olduklarını söyledi

Şahinkaya muhtarı hasan şişman ayvanın bölgede ciddi bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.