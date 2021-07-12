Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinin güvenlik görevlisi silahla yaralandı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir güvenlik görevlisi silahla ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 10:08
Alınan bilgiye göre, aracıyla Yeni Sanayi Sitesine gelen A.Ü. (35) giriş kapısında güvenlik görevlisi Ş.N. (40) tarafından durduruldu.
Ş.N, aracı kontrol etmek isteyince A.Ü. ile aralarında tartışma çıktı. Bu sırada silahla ateş eden A.Ü, Ş.N'yi göğsünden yaraladı.
Ağır yaralanan Ş.N, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, aracıyla olay yerinden kaçan zanlının yerini kısa sürede belirledi. Gözaltına alınmak istenen şüpheli, polislere bir süre direndi.
Şüpheli, daha sonra Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği polislerce gözaltına alındı.
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