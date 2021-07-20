Kahramanmaraş'ta şehit yakınları mezarlıkları ziyaret etti

Sabah saatlerinden itibaren Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, mezarların başında dua edip gözyaşı döktü.

Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, Kuran-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçeklere su verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun da şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Coşkun'a Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.