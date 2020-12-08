Kahramanmaraş'ta silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada tartışan iki grup, bir süre sonra Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde buluştu.

Burada devam eden tartışma sonrasında içlerinden birisi, av tüfeğiyle karşı gruptakilere ateş etti.

İsimleri öğrenilemeyen 16 yaşlarındaki 3 kişi, saçmalar ile ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan 3 kişi ve tüfekle ateş eden M.K'yi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken hem adli işlem hem de salgın dolayısıyla idari işlem yapılacağı öğrenildi.