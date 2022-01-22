Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama bırakıldı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyeti gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2022, 09:40
Ekipler, kentteki beslenme noktaları başta olmak üzere çeşitli bölgelere yiyecek bıraktı.
Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri de kentte 35 noktada mama ve yemleme çalışması yaptı.
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