Kahramanmaraş'ta süslenen sandıklar tarihi kapalı çarşıda görücüye çıkıyor!

Anadolu’da bir gelenek çeyiz sandıkları, Gelinlik kızların çeyizinin olmazsa olmazı çeyiz sandıkları.

Kahramanmaraş deyince akla ahşap oymacılığı çeyiz sandıkları geliyor işinin ehli olan ustaların elinde şekillenen çeşitli motiflerle süslenen sandıklar tarihi kapalı çarşıda görücüye çıkıyor adeta

Günümüzde eni ve boyu küçülüp daha modern bir halde üretilmeye devam ediyor.

Yıllar içinde satılan çeyiz sandığı adedi biraz gerilese bile, özellikle Anadolu’da ve doğu Anadolu’da hala gözde bir ürün.