Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; R.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine, 08.09.2021 günü Elbistan-Göksun Karayolu üzerinde icra edilen operasyon neticesinde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (9) adet sikke, (1) adet heykelcik, (1) adet ok ucu olmak üzere toplam (11) adet tarihi eser ele geçirilerek yakalanan şüpheli R.Ö. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 11:22
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