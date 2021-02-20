Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangın çıktı

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi İlahiyat Caddesi Ticaret ve Sanayi Odası binası yanında bulunan tekstil fabrikasının depo bölümünde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde fabrikasının depo bölümünde çıkan dumanları fark vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi.

Çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.