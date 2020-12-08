Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde park halindeki otomobile çapan motosikletin sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 15:51
Alınan bilgiye göre, Veli D. idaresindeki 46 FP 546 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Veli D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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