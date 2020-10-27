Kahramanmaraş'ta tüm sürücülerin dikkatine!

Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Binevler Kavşağı arasında başlatılacak altyapı çalışmaları sebebiyle, 29 Ekim – 12 Kasım tarihlerinde Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten verilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 29 Ekim – 12 Kasım tarihlerinde Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nda başlatılacak altyapı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili olarak, “Onikişubat İlçesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Binevler Kavşağı arasında, 29 Ekim – 12 Kasım arasında altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bölgede, Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.