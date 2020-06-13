Kahramanmaraş'ta yaşanan kadın cinayeti zanlılarından eş tutuklandı! Eski eş ise...
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde önceki hafta kadının öldürülüp eski ve yeni eşinin yaralandığı olayın zanlılarından resmi eş Hüseyin Ş. hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2020, 14:34 13.06.2020, 19:47
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Elbistan’da geçtiğimiz 7 Haziran tarihinde Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde Edanur Ş. adlı kadının eşi Hüseyin Ş. ile eski eşi Fırat G. arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü olayda kendisi de yaralanan olayın zanlılarından Hüseyin Ş., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderdi.
Olayın diğer zanlısı eski eş Fırat G.’ nin tedavisine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor.
HABER: ALİ ÖZTÜRK
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