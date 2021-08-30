Kahramanmaraş'ta Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı!

Saatler 08.30 gösterdiğinde Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.



Çelenk sunumunun ardından Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’nde devam eden programda Vali Coşkun, şehitlik defterini imzaladı.

Şehitlik ziyaretinde Vali Coşkun, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle birlikte şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıp dua ettiler.



Daha sonra ise Valilik Makamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un tebrikleri kabulü ile devam etti.

Tebriklerin kabulünün ardından, Vali Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Valilik Meydanı'nda düzenlenen geçit töreninde kıtaların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program, Gazi Ortaokulu öğrencisi Asel Sera Yapalak’ın okuduğu 30 Ağustos temalı şiir ve geçit töreni ile sona erdi. Muhabir: Gökhan Çalı