Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.09.2021, 22:19 03.09.2021, 22:43
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında araçlarında sıkışanların da olduğu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına, Tunceli'deki orman yangınına müdahaleden dönerken yoldan geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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