Kahramanmaraş'tan 5 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi
Malatya'da bir binada meydana gelen çökme üzerine, Kahramanmaraş'tan arama kurtarma araçlarıyla 5 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 22:23
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Olayın hemen ardından Kahramanmaraş'tan aralarında AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'un da bulunduğu alanında uzman 5 kişilik ekip, bölgeye hareket etti.
Ekibin, depremde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacağı öğrenildi.
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