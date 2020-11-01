Kahramanmaraş'tan İzmir'e destek! AFAD bölgede çalışmalarını sürdürüyor

Merkez üssü Seferhisar açıklarında 6.9 şiddetinde gerçekleşen deprem sonrası Kahramanmaraş AFAD ekibi afet bölgesine yola çıkmıştı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.11.2020, 01:06 01.11.2020, 01:15
Kahramanmaraş'tan İzmir'e destek! AFAD bölgede çalışmalarını sürdürüyor

İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ilk etapta 5 Personelimiz 1 kurtarma aracıyla yola çıkan AFAD Kahramanmaraş ekibi, enkaz yığınları arasında çalışmalarına devam ediyor.

AFAD Kahramanmaraş'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"İzmirde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere bölgeye giden İl Müdürümüz ve arama- kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam etmektedir."

#Kahramanmaraş #AFAD #Deprem
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