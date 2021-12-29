Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına Murat Sevilir aday olduğunu açıkladı!

Kahramanmaraş’ta Terzi ve konfeksiyoncu camiasının yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir isim olan Murat Sevilir’in Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan adaylığı, oda üyelerine büyük sevinç uyandırdı.

Bu anlamda oda üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen sevilir, odanın gelişimine büyük katkı sağlayacak birbirinden önemli projeleri hakkında bilgi verdi.

Sevilir, Birçok oda üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan seçilmesi halinde yapacaklarını sıraladı.

“Kurumsal web sitesi ve iletişim ağı kurulacaktır. Müşterilerin gelişen ve değişen ihtiyaç taleplerini en hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizde her yıl uluslararası tekstil ve kumaş fuarı düzenlenecektir. Türkiye’nin farklı ticaret merkezlerinde açılan veya odamız tarafından oluşturulan fuarlar gerçekleştireceğiz. Şehrimizde kumaş toptancıları sitesi inşa ederek, sektörel pazarın Kahramanmaraş’ta oluşmasını sağlayacağız. Oda üyelerimizin misafirlerini ağırlayabileceği, ticari görüşmelerini gerçekleştireceği bir sosyal tesis inşa edeceğiz. Kahramanmaraş’ın en geniş kapsamlı satış ve indirim günlerini 1 yıl içerisinde 2 kez olmak üzere düzenleyeceğiz. Tüm üyelerimizin katılımları ve meslek kollarımızın desteğiyle imalatı üye işyerlerimiz tarafından gerçekleştirilen ürünlerimiz pazara çıkarılacaktır. Odamıza bağlı sektör kollarını bir araya getirerek üretici ve satıcı arasında köprü kurmayı hedeflemekteyiz. Dışa bağımlılığı minimuma indirerek pazarımızı güçlendireceğiz. Üyelerimiz bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi olacaktır. Çeşitli kurum ve ilgili sektörlerle anlaşma sağlayarak üyelerimizin faydalanabileceği gıda, eğitim, sağlık, spor, konaklama ve birçok alanda geçerli indirim kartları hayata geçirilecektir. Oda üyelerimizin avantajına yönelik her çalışma yapılacaktır. Tüm oda üyelerimize proje hazırlama ve takip etme süreç eğitimleri verilecektir. Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve ilgili fon kaynakların desteği ile oda bünyesinde esnaflarımıza yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik destek gezileri gerçekleştirilecektir. Şehrimizin el sanatlarını tanıtmak ve pazar oluşturmak için oda üyelerimiz ile tanıtım ve satış faaliyetleri yapılacaktır. Geleneksel esnaflık kültürünü güncel tutmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mesleğe ömrünü adamış, yaşanmışlıkları ve tecrübesi ile yeni nesil gençlere örnek olacak ustalarımıza saygı sohbetleri yapacağız. Odamızın en büyük sorunlarından biri olan, iletişim kopukluğunu giderip, bir bakımdan çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirip üyelerin pazar payını güçlendirecek dostluklar inşa edeceğiz.”

Toplantı sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular odasını artık parmakla gösterilebilir bir oda haline getireceğiz” dedi.