banner86

banner85

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına Murat Sevilir aday olduğunu açıkladı!

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına, sektörün en tecrübeli isimlerinden biri olan Murat Sevilir aday olduğunu açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 15:04 29.12.2021, 19:12

Kahramanmaraş’ta Terzi ve konfeksiyoncu camiasının yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir isim olan Murat Sevilir’in Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan adaylığı, oda üyelerine büyük sevinç uyandırdı.

Bu anlamda oda üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen sevilir, odanın gelişimine büyük katkı sağlayacak birbirinden önemli projeleri hakkında bilgi verdi.

Sevilir, Birçok oda üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan seçilmesi halinde yapacaklarını sıraladı.

 “Kurumsal web sitesi ve iletişim ağı kurulacaktır. Müşterilerin gelişen ve değişen ihtiyaç taleplerini en hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizde her yıl uluslararası tekstil ve kumaş fuarı düzenlenecektir. Türkiye’nin farklı ticaret merkezlerinde açılan veya odamız tarafından oluşturulan fuarlar gerçekleştireceğiz. Şehrimizde kumaş toptancıları sitesi inşa ederek, sektörel pazarın Kahramanmaraş’ta oluşmasını sağlayacağız. Oda üyelerimizin misafirlerini ağırlayabileceği, ticari görüşmelerini gerçekleştireceği bir sosyal tesis inşa edeceğiz. Kahramanmaraş’ın en geniş kapsamlı satış ve indirim günlerini 1 yıl içerisinde 2 kez olmak üzere düzenleyeceğiz. Tüm üyelerimizin katılımları ve meslek kollarımızın desteğiyle imalatı üye işyerlerimiz tarafından gerçekleştirilen ürünlerimiz pazara çıkarılacaktır. Odamıza bağlı sektör kollarını bir araya getirerek üretici ve satıcı arasında köprü kurmayı hedeflemekteyiz. Dışa bağımlılığı minimuma indirerek pazarımızı güçlendireceğiz. Üyelerimiz bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi olacaktır. Çeşitli kurum ve ilgili sektörlerle anlaşma sağlayarak üyelerimizin faydalanabileceği gıda, eğitim, sağlık, spor, konaklama ve birçok alanda geçerli indirim kartları hayata geçirilecektir. Oda üyelerimizin avantajına yönelik her çalışma yapılacaktır. Tüm oda üyelerimize proje hazırlama ve takip etme süreç eğitimleri verilecektir. Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve ilgili fon kaynakların desteği ile oda bünyesinde esnaflarımıza yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik destek gezileri gerçekleştirilecektir. Şehrimizin el sanatlarını tanıtmak ve pazar oluşturmak için oda üyelerimiz ile tanıtım ve satış faaliyetleri yapılacaktır. Geleneksel esnaflık kültürünü güncel tutmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mesleğe ömrünü adamış, yaşanmışlıkları ve tecrübesi ile yeni nesil gençlere örnek olacak ustalarımıza saygı sohbetleri yapacağız. Odamızın en büyük sorunlarından biri olan, iletişim kopukluğunu giderip, bir bakımdan çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirip üyelerin pazar payını güçlendirecek dostluklar inşa edeceğiz.”

Toplantı sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular odasını artık parmakla gösterilebilir bir oda haline getireceğiz” dedi.

#Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası #Murat Sevilir #Aksu Haber #aksu tv haber #aday #adaylık #Kahramanmaraş #seçim
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8