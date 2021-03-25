Kahramanmaraş Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması!

Yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. Okul çağı çocuklarda sık görülen işitme kayıplarının erken tanılanmasını ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesini amaçlayan “Okul Çağı İşitme Tarama Programı (OÇİTP)” çerçevesinde; İlimizdeki kamu/özel ilköğretim okullarında eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine okul çağı işitme tarama çalışmalarının salgın nedeniyle 2021 yılı 1 Nisan-31 Eylül tarihleri arasında aşağıdaki şekilde planlanmasına/yapılmasına;

- Tarama çalışmalarının kontrollü olarak yüz yüze eğitim verilen okullarda yapılmasına,

- Yüz yüze eğitim verilmeyen, devam etmeyen öğrencilerin/çocuğunu göndermeyen ailelerin bulunduğu okullarda ise, taramaların İlçe Sağlık Müdürlüğünde/Toplum Sağlığı Merkezinde sessiz bir odada yapılmasına,

Bu durumda İlçe Sağlık Müdürlüğüne/Toplum Sağlığı Merkezine çocukların ebeveyn gözetiminde getirilmesine ve randevuların yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi için gerekli planlamaların yapılmasına,

- Salgının yayılımını önlemek amacıyla ilgili rehberler doğrultusunda okulda/sağlık kuruluşunda gerekli önlemlerin alınmasına,

- Her tarama sonrası tarama odyometre cihazı ve kullanılan aksesuarların %70 alkol solüsyonu ile temizlenmesine,

2. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

3. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

4. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

5. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

6. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.