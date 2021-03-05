Kahramanmaraş Valiliği yeni kararları duyurdu!

Yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 1. Eğitim-öğretim faaliyetinin yüz yüze yapıldığı yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen ilke ve kriterler çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla; İl Müftülüğünün kontrollüğünde yapılan, okul öncesi 4-6 yaş kursları, ihtiyaç odaklı halk eğitim vb. kurslar ile hafızlık kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapılmasına, 2. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına, 3. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.