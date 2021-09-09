Kahramanmaraş yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu!
Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl çok zor bir dönemden geçen türk turizminde hissedilir derecede canlılık yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 17:48 09.09.2021, 18:40
Edebiyatın ve şiirin yanı sıra gastronominin başkenti kahramanmaraş’ta pandeminin etkisini azalttığı şu dönemde turistler tarafından ilgi gören şehirlerin başında yer alıyor.
Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı aynı zamanda MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur birçok sektörün yeniden hayat bulduğunu söyledi.
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