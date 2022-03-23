Kahramanmaraş yüzde 68.19 ile 16’ıncı sırada yer aldı

Mutluluk düzeyi en yüksek il yüzde 77,66 ile Sinop olurken 3 büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 50'den sonra listeye girdi. Sinop'u, Kahramanmaraş ve Bayburt izledi.



Yüzde 58,40 mutluluk düzeyine sahip olan İstanbul 50'nci sırada yer alırken; Kahramanmaraş yüzde 68.19 ile 16’ıncı sıraya girdi.



İzmir yüzde 52,24 ile 51'inci, Ankara yüzde 56,23 ile 64'üncü sırada yer aldı.