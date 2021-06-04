Kahramanmaraş’a Türkiye ikinciliği kazandırdı!
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği geleceğin mimarı gençleri en donanımlı şekilde yetiştirmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 11:05 04.06.2021, 17:55
Bu kapsamda 7.sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hacı İhram Yanık 10.000 kişinin katıldığı 5300 resmin değerlendirmeye alındığı çizimlerle Kırk Hadis Resim Yarışmasında 3 resimle karıldığı yarışmada Kahramanmaraş’a Türkiye 2.liği kazandırdı.
Hacı İhram Yanık Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yarışmanın detaylarını paylaşırken Kahramanmaraş’a Türkiye 2.liği kazandırdığını söyledi.
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise gençler için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
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