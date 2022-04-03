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Kahramanmaraş’ın en hızlı şiir yazan şairi!

Kahramanmaraşlı Şair Resul Uzun yazdığı şiirlerle dikkatleri üzerine çekiyor. O Kahramanmaraş’ın en hızlı şiir yazan şairi. Gördüğü olayları ve hayatında yaşadığı anıları şiir haline getirmesi 5 dakikasını almıyor.

KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 14:36 03.04.2022, 14:48
Kahramanmaraş’ın en hızlı şiir yazan şairi!

Yediden yetmişe her ferdi şair olan Kahramanmaraş’ta yeni cevherler yetişiyor. Şair ve yazarların en güçlü damarı olan Kahramanmaraş içinde barındırdığı şair ve yazarları büyütmeyi sürdürüyor.
 
Bu zamana kadar 300 tane şiir yazan 39 yaşındaki Resul Uzun, yazdığı şiirlere sponsor bulursa şiirlerini kitap haline getirmek istiyor.

Şair Resul Uzun Aksu TV’ye özel Şiir’de yazdı. Uzun, şiirinde Aksu TV’ye övgü dolu sözlerden bahsetti.

"KAHRAMANMARAŞ’IN İLKİSİN SEN AKSU TV"

"Hakiki gerçektir yoktur sanalı.
Akdeniz incisi haber kanalı.
İzleriz hep ede bacı analı Maraş’ın ilkisin sen Aksu TV.
Edeler yedikuyular'da kayar şair resulün, hep sizleri sayar.
Yalan haber yapmaz doğruyu yayar. Maraş'ın ilkisin sen Aksu TV.
Yayın akışını sıraya dizer mütevazı kadrosu hepsi özel.
Gerçek haber için her yeri gezer Maraş’ın ilkisin sen Aksu TV.
Selam olsun benden çalışanlara gurbette Aksu’ya alışanlara.
Sözün sonuna geldim verdim ara Maraş’ın ilkisin sen Aksu TV."

#Aksu Tv #şiir #şiir yazan adam #39 yaşındaki Resul Uzun #aksu tv haber #Aksu Haber #KAHRAMANRAŞ
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