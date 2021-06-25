Kahramanmaraş’ın lezzet kervanı!

Alpedo kervan lezzet Grubu’nun doğukent şubesi iç mimari ve kaliteli zengin menüleri ile müşterilerini adeta cezbediyor.



Kaliteli hizmet anlayışıyla, yaptıkları ürünlerde damakta bıraktığı lezzetiyle, kalitesine kalite katan kervan, doğukent şubesiyle bu eşsiz lezzetini taçlandırıyor.



Doğukent bölgesinin bir numaralı mekanlarından biri olan kervan, bölge halkının da tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.



