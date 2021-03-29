Kahramanmaraş’ın lisanslı tek dijital platformu! Aksu TV’de bir ilk, Aksu TV dijital artık tek ekranda

Kahramanmaraş’ın tek televizyon kimliğini taşıyan Aksu TV Yaptığı Yatırımlar Ve Alt Yapısıyla Dijital Dönüşümde, sosyal medyada tüm mecraları takipçileri için aynı çatı altına topladı.



Gün geçtikçe çıtasını yükseltmeye ve yeniliğe açık olan Aksu TV Kahramanmaraş'ın Lisanslı Tek Dijital Platformu olma özelliğini de taşıyor.



Kahraman şehrin tek televizyonu olan Aksu TV izleyicisiyle birlikte ilklere imza atmaya devam ediyor.

İzleyicisiyle büyüyen Aksu televizyonunun işte dijital alanda yapmış olduğu atak.

Dijital dönüşümde adından söz ettirecek çalışmalar için gece gündüz demeden alanında başaralı çalışma ekipleriyle yürüyen Aksu Televizyonu 250.000 kişilik takipçisiyle büyüme yolunda başarı çıtasını yükselterek sosyal medya hesaplarına tek tıkla erişim kolaylığı sağlıyor.

Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı, Aksu TV’nin dijital dönüşüm atağının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.



Tatlı, dijital uygulama hakkında şu bilgileri verdi.



“Yaklaşık 14 yıldır uydu yayıncılığı yapan Aksu TV değişen Dünya ile birlikte dijitalde de varlığını hızlı bir şekilde arttırıyor. Gelişen teknolojiye bizde ayak uydurarak ekip arkadaşlarımızla ciddi çalışmalar yapıyoruz bu çalışmalardan bir tanesi de dijital platform oldu. Bugün yayın hayatına başlayan Aksu TV dijital platformumuz artık tüm telefonlarda rahatlıkla indirilip kullanılabiliyor.



Peki, Ne İşe Yarıyor Bu Dijital Uygulama?



Kahramanmaraş'ın Lisanslı Tek Dijital Platformu Aksu Tv Dijital Türkiye’de de belki ilk! Dijital ortamda Aksu TV’ye ait bütün sosyal medya hesaplarımız örnek verecek olursam, Facebook, Televizyon youtube sayfalarımız, Instagram sayfamız, Twitter sayfamız ve Telegram ile whatsapp'tan bize mesaj gönderebilecekleri bir platform oluşturduk. Bütün platformlarımızı bu uygulamayla tek bir ekranda ve çok kolay bir kullanımla takipçilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.



Biz bu uygulamayı ekip olarak çok beğendik. İnanıyoruz ki takipçilerimizde bu uygulamadan çok memnun kalacaktır. Başta da söylediğimiz gibi çok ciddi bir emek var arkadaşlarımız yoğun çaba ve gayretleri sonucu ortaya çıkmış bir uygulama ne kadar basit olursa o kadar iyi olur düşüncesiyle çok basit bir kullanım sistemi sunduk takipçilerimize. Burada tabii önceliği 250 bine yakın takipçi ile Aksu TV’yi izleyen Aksu TV’nin her paylaşımını takip eden izleyicilerimize ve takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabi bu bir ekip çalışmasıydı. Bu uygulamada emeği geçen hem televizyon çalışanlarımıza hem de kamera arkasındaki arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.



Bu uygulama artık Android telefonlarda tabletlerde, yine aynı şekilde IOS işletim sistemi ile çalışan Telefon ve tabletlerde rahatlıkla kullanılabilen bir uygulama oldu. IOS tabanlı telefonlardan APP marketlerden yine Android tabanlı uygulamalardan Google Play Store'dan Aksu TV – Aksu TV Dijital- Aksu TV haber şeklinde arama yaparak kolayca yükleyebilirler. Telefonunuzda çok az yer kaplayan ve kullanımı kolay bir uygulama Aksu TV’yi takip eden herkesin bu uygulama indirerek Kahramanmaraş’ı ulusal gündemi yine dünya gündemini çok rahat takip edecekleri bir uygulama oldu. Kahraman Şehrin Kahraman İnsanlarına Hayırlı Olsun!”

Muhabir: Gökhan Çalı

