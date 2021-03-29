Kahramanmaraş’ın lisanslı tek dijital platformu! Aksu TV’de bir ilk, Aksu TV dijital artık tek ekranda

Kahramanmaraş’ta televizyon tarihinde ilklere imza atan Aksu TV şimdide dijital mecralarda gücünü ortaya koyarak dijital dönüşümle süreci taçlandırdı.

KAHRAMANMARAŞ 29.03.2021, 15:42 29.03.2021, 18:53

Kahramanmaraş’ın tek televizyon kimliğini taşıyan Aksu TV Yaptığı Yatırımlar Ve Alt Yapısıyla Dijital Dönüşümde, sosyal medyada tüm mecraları takipçileri için aynı çatı altına topladı.

Gün geçtikçe çıtasını yükseltmeye ve yeniliğe açık olan Aksu TV Kahramanmaraş'ın Lisanslı Tek Dijital Platformu olma özelliğini de taşıyor.

Kahraman şehrin tek televizyonu olan Aksu TV izleyicisiyle birlikte ilklere imza atmaya devam ediyor.
İzleyicisiyle büyüyen Aksu televizyonunun işte dijital alanda yapmış olduğu atak.

Dijital dönüşümde adından söz ettirecek çalışmalar için gece gündüz demeden alanında başaralı çalışma ekipleriyle yürüyen Aksu Televizyonu 250.000 kişilik takipçisiyle büyüme yolunda başarı çıtasını yükselterek sosyal medya hesaplarına tek tıkla erişim kolaylığı sağlıyor.

Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı, Aksu TV’nin dijital dönüşüm atağının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.

Tatlı, dijital uygulama hakkında şu bilgileri verdi.

“Yaklaşık 14 yıldır uydu yayıncılığı yapan Aksu TV değişen Dünya ile birlikte dijitalde de varlığını hızlı bir şekilde arttırıyor. Gelişen teknolojiye bizde ayak uydurarak ekip arkadaşlarımızla ciddi çalışmalar yapıyoruz bu çalışmalardan bir tanesi de dijital platform oldu. Bugün yayın hayatına başlayan Aksu TV dijital platformumuz artık tüm telefonlarda rahatlıkla indirilip kullanılabiliyor.

Peki, Ne İşe Yarıyor Bu Dijital Uygulama?

Kahramanmaraş'ın Lisanslı Tek Dijital Platformu Aksu Tv Dijital Türkiye’de de belki ilk! Dijital ortamda Aksu TV’ye ait bütün sosyal medya hesaplarımız örnek verecek olursam, Facebook, Televizyon youtube sayfalarımız, Instagram sayfamız, Twitter sayfamız ve Telegram ile whatsapp'tan bize mesaj gönderebilecekleri bir platform oluşturduk.  Bütün platformlarımızı bu uygulamayla tek bir ekranda ve çok kolay bir kullanımla takipçilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Biz bu uygulamayı ekip olarak çok beğendik. İnanıyoruz ki takipçilerimizde bu uygulamadan çok memnun kalacaktır. Başta da söylediğimiz gibi çok ciddi bir emek var arkadaşlarımız yoğun çaba ve gayretleri sonucu ortaya çıkmış bir uygulama ne kadar basit olursa o kadar iyi olur düşüncesiyle çok basit bir kullanım sistemi sunduk takipçilerimize. Burada tabii önceliği 250 bine yakın takipçi ile Aksu TV’yi izleyen Aksu TV’nin her paylaşımını takip eden izleyicilerimize ve takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabi bu bir ekip çalışmasıydı. Bu uygulamada emeği geçen hem televizyon çalışanlarımıza hem de kamera arkasındaki arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu uygulama artık Android telefonlarda tabletlerde, yine aynı şekilde IOS işletim sistemi ile çalışan Telefon ve tabletlerde rahatlıkla kullanılabilen bir uygulama oldu.  IOS tabanlı telefonlardan APP marketlerden yine Android tabanlı uygulamalardan Google Play Store'dan Aksu TV – Aksu TV Dijital- Aksu TV haber şeklinde arama yaparak kolayca yükleyebilirler. Telefonunuzda çok az yer kaplayan ve kullanımı kolay bir uygulama Aksu TV’yi takip eden herkesin bu uygulama indirerek Kahramanmaraş’ı ulusal gündemi yine dünya gündemini çok rahat takip edecekleri bir uygulama oldu. Kahraman Şehrin Kahraman İnsanlarına Hayırlı Olsun!”

Muhabir: Gökhan Çalı
 

#Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #lisanslı tek dijital platform #Aksu Haber
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 29 Mart 2021
İmsak 04:54
Güneş 06:15
Öğle 12:42
İkindi 16:13
Akşam 18:59
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21