Kahramanmaraş'ın o ilçesine 56 Milyonluk yatırım!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, istişare toplantısı için gittiği Göksun’da mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Alparslan Türkeş Mesire Alanı’nda mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Güngör Göksun ilçesine 56 milyon liralık yatırım öngördüklerini söyledi.

İstişare toplantısının açılışında bir konuşma yapan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ilçelerini ziyaret ederek mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Güngör’e teşekkür etti.

Başkan Güngör muhtarlara hitap etti

İstişare toplantısında muhtarlara hitap eden Başkan Güngör, Göksun ilçesine 56 milyon liralık yatırım öngördüklerini ifade ederek yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

Başkan Güngör yaptığı konuşmada: “Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz arasında görev taksimi yaptık ama bu cetvelle çizilmiş bir sınır değil. Bu görev taksiminde hizmetlerin yüzde 70’ini Büyükşehir Belediyesi, yüzde 15’ini ilçe belediyesi geri kalan yüzde 15’i de müştereken yapacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana tasarrufa önem veriyoruz. Tasarruf yaparken de hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine gayret ediyoruz. Bu zamana kadar Göksun İlçemize 5 milyon liralık yatırım yaptık. Devam eden yatırımlarımız ise 19 milyon TL, planladığımız yatırımlar ise 32 milyon TL olmak üzere toplam 56 milyon liralık yatırım yapacağız” dedi.

Başkan Güngör: “Önceliğimiz yol, su, kanalizasyon”

Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleri öncelikli olarak yol, su ve kanalizasyon olarak belirlediklerini kaydeden Başkan Güngör: “İlçelerimizde ve mahallelerimizde hizmetlerimizin planlamasını yapmıştık. Pandemi sürecinden dolayı biraz aksama yaşadık ama yine de aynı hızla devam ediyoruz. Yol sorununda da önceliğimiz grup yollarıdır. İlk önce bölgeye ulaşımı sağlayan grup yollarının eksiklerini giderip sonra tali yollara yöneleceğiz. Bizim amacımız gelir kaynaklarımızı doğru, yerinde ve zamanında kullanarak hizmet üretmek. Vatandaşa hizmetin en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Bir bölgemizin grup yolunda yaşanan sorunları çözmeden diğer bölgelerdeki tali yolların eksiklerini gidermeye çalışırsak, hem kaynaklarımızı rantabl kullanmamış oluruz hem de hizmet üretmemiş oluruz” diye konuştu.

Başkan Güngör Göksun ilçesine önümüzdeki süreçte, içmesuyu ve kanalizasyon, Yaylakent Projesi, Mehmetbey Gözünün Mesire Alanı Projesi, Göksun Atıksu Arıtma Tesisi, Kapalı Pazaryeri, Küçük Sanayi Sitesi, Göksun Meydan Projesi, Millet Bahçesi ve Konağı ile Göksun Terminalinin Taşınması ve yeniden projelendirilip yapılması olarak söyledi.

Başkan Güngör’ün konuşmasının ardından, mahalle muhtarları sırası ile söz alarak mahallelerinde eksik olan hizmetleri ve taleplerini dile getirdiler.