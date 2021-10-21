Kahramanmaraş’ın tüm lezzetleri Yörex’te tanıtılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Antalya Anfaş’ta düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) stant açtı. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla düzenlenen fuarda, Kahramanmaraş’a ait yöresel ürünler de ziyaretçilere tanıtılıyor. Şehrin 18 coğrafi işaretli ürününün yanı sıra, dondurma, tarhana, fıstık ezmesi, pul biber gibi geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı stant, katılımcılar tarafından ilgi odağı oldu. Geleneksel el sanatlarından yemeni, simsırma, bakır ve ahşap ürünlerinin yer aldığı standın ziyaretçileri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vardı. ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ sloganıyla bu yıl 11’inci kez gerçekleşen fuar kapsamında oluşturulan tanıtım standı 24EkimPazar gününe kadar ziyarete açık olacak.