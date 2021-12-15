Kahramanmaraşlı Oğuzhan Bolat dünya 2’ncisi oldu!
Dünyanın en iyi mankenlerinin seçildiği 34. Best Model of The World yarışmasında Kahramanmaraşlı Oğuzhan Bolat, dereceye girerek dünya 2’ncisi oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2021, 16:09 15.12.2021, 17:41
35 ülkeden modeller katıldı. Jüri başkanlığını Erkan Özerman'ın üstlendiği organizasyonda birinciler Azerbaycan'dan Aydan Yeşildağ ile Lübnan'dan Nader Alayan oldu. İkinciliği Belarus'tan Marta Piasliak ile Türkiye'den Kahramanmaraşlı Oğuzhan Bolat, üçüncülüğü ise Türkiye'den Oğulşat Gagşalova ile İran'dan Abdolah Askari elde etti.
Yarışma sonrası memleketi Kahramanmaraş’a dönen Oğuzhan Bolat, ülkesini temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.
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