Kahramanmaraşlı ses sanatçısı Muhammed Ali Uçar şarkı yarışmasında 1.oldu

Ünlü halk sanatçısı ve besteci Kaldayakov’un doğumunun 90.yıldönümü sebebiyle Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çevrimiçi olarak uluslararası öğrenciler şarkı yarışmasında Uçar, “Arıs Jagasında” şarkısıyla katılım sağladı.

Ülkemizi yarışma da temsil eden tek sanatçı olan Uçar, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’dan katılan yarışmacıları geri de bırakarak 1.liği elde etti.

Yarışma sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Müzik Öğretmeni ve Ses Sanatçısı Muhammed Ali Uçar, yaşadığı heyecanı ve mutluluğunu anlattı.

Yarışmayı kazanmanın mutluluğunu yaşayan Uçar, şehrimiz içinde gurur verici bir birincilik olduğunu söyledi.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan, müzik öğretmeni ve ses sanatçısı Muhammed Ali Uçar, son olarak müzik geçmişinden de bahsetti.