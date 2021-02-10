Kahramanmaraşlılar astronot yerine ne diyecek?

83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. O çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Peki, Kahramanmaraşlı vatandaşların Türk uzay yolcusuna isim önerileri neler! İşte cevabı.

Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığını Aksu Haber de sokakta vatandaşlara sordu. Kimi 'Akıncı' kimi uzay adam isimlerini önerdi.



En çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.