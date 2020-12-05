Kahramanmaraşlılar dikkat soğuk ve yağışlı hava geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın Doğu Karadeniz, İstanbul ve Muğla'nın kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

Pazartesi günü serin ve yağışlı hava, Akdeniz'in doğu ve batısında, Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Yağışların Batı Akdeniz'de kuvvetli olması öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Salı günü ise yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü doğu kesimlerde yağış kar şeklinde olacak.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte doğu bölgelerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.