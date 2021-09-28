Kahramanmaraşspor’da yaprak dökümü başladı!

Teknik Direktörümüz Osman Bozkurt ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Osman Bozkurt ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Kahramanmaraşspor Kulübü