Kahramanmaraş’ta 18 hırsız tutuklandı
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 18’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı. Meydana gelen olay yerlerinde delil incelemesi yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini belirledi. Yapılan araştırmalar sonrası, farklı tarihlerde çeşitli adreslerde bulunan ikametlerden, işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen, Enes B. (21), Ahmet G. (25), Şahin T. (26), Fatih A. (31), Ahmet B. (31), Reşit N. (15), Muhammed H. (22), Adnan H. (20), Songül D. (24), Süleyman K. (27), Ekrem H. H (28), Hüseyin D. (30), Hüseyin P. (70), Serkan G. (31), Vedat D. (24 yaş), Yunus E.D. (26), Emine A. (36), Nur S. Y. (18), Tayyibe B. (17), Mukaddes Y. (31), Şaziye Ç. (39), Fayat D. K (18), Duran E. (36), Cebrail T. (20), İbrahim B. (21) gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından çalıntı malzemelerin çoğu bulunarak sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şüphelilerden 5'i adli kontrol, 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, 18 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
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