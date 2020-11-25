Kahramanmaraş’ta 2 önemli enerji arama sahaları ihaleye çıkartıldı

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 1 adet doğal mineralli su arama alanı ve Türkoğlu ilçesinde 2 adet jeotermal kökenli gaz arama sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek. İhale, 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.