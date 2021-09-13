Kahramanmaraş’ta 34. Ahilik Haftası etkinlikleri başladı!

İlk olarak Başkan Kuybu’nun Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlanan programda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Burada günün anlamı ve önemine binaen Esnaf ve Sanatkârlar Odalar birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar konuşma yaptı.

Şehitlik ziyaretiyle devam eden programda; mezar başlarına karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Başkan Kuybu ve oda başkanları Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Burada Vali Coşkun’a Ahi Cübbesi giydirilerek çiçek takdim edildi.​

Son olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne giden heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü de makamında ziyaret ederek ahilik kültürünün önemi konuşuldu.